Более 15 штатов потребовали не допустить Трампа к выборам NYT: 16 штатов подали иски с требованием не допустить участия Трампа в выборах

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Дональд Трамп

Еще 16 американских штатов подали иски с требованием не допустить бывшего президента США Дональда Трампа к участию в выборах главы государства, сообщает издание New York Times со ссылкой на базу данных правовой компании Lawfare. Отмечается, что ранее аналогичное решение было принято в штате Колорадо. Противники Трампа ссылаются на 14-ю поправку к Конституции США, запрещающую участвовать в выборах при организации мятежей.

По меньшей мере в 16 штатах в настоящее время находятся на рассмотрении судебные иски, в которых утверждается, что у Трампа нет права избираться на должность [президента США] в соответствии с 14-й поправкой к конституции, — говорится в публикации NYT.

В исках утверждается, что Трамп не имеет права участвовать в выборах президента США из-за организации мятежа. По мнению лиц, подавших иск, мятежом можно считать события вокруг штурма Капитолия, произошедшие в январе 2021 года. Как отмечают опрошенные газетой эксперты, судьи оказались в трудном положении, так как они осознают, что любое их решение может вызвать недовольство у половины населения того или иного штата. Это обусловлено высокой поляризованностью американского общества, считают они.

Как сообщалось ранее, Верховный суд штата Колорадо не допустил Трампа к участию в местных праймериз. Данное мероприятие призвано определить кандидата от Республиканской партии США на выборах президента, которые пройдут в 2024 году.