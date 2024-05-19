Бойцы ВСУ неудачно сыграли в прятки с российским дроном Рожин показал видео, как российский дрон настиг бойцов ВСУ под Северском

Фото: МО Украины

Бойцы украинской армии попытались скрыться от российского дрона в заброшенных домах на Северском направлении, сообщил в Telegram-канале эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин. Однако на опубликованных им кадрах видно, что солдаты ВСУ проиграли эти «прятки».

Они подумали, что можно спрятаться от нас в домике, но не тут-то было, — отметил Рожин.

На видео, снятом с высоты птичьего полета, заметно, что дрон неуклонно преследует цель и точечно наносит по ней удар. Судя по кадрам, беспилотник дважды сбросил боеприпасы на противника.

Ранее Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» написал, что темнокожий боец Вооруженных сил России палкой отогнал от себя украинский дрон-камикадзе в зоне проведения спецоперации. По его данным, видео снято с дрона ВСУ, оно публиковалось в украинских информационных Telegram-каналах, которые сопроводили это видео расистскими подписями.

Тем временем полковник СБУ в отставке Олег Стариков заявил, что российские военные смогли защититься от главного на данный момент оружия ВСУ — дронов-камикадзе. Он уточнил, что решением вопроса стала установка «мангалов» на бронетехнике, благодаря которым они практически неуязвимы для ударов БПЛА.