В Boeing понесли убытки от программ Пентагона Defense News: Boeing понес убытки от программ Пентагона в III квартале 2023 года

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Boeing KC-46 Pegasus

Компания Boeing по итогам III квартала 2023 года понесла убытки в размере $139 млн по трем крупным программам Пентагона на разработку танкера KC-46A Pegasus, самолета T-7A Red Hawk и дрона MQ-25 Stingray, сообщает Defense News со ссылкой на источники. В самой корпорации официально не отчитывались по конкретным проектам.

В целом за 2023 год оборонный бизнес Boeing потерял $1,8 млрд, хотя это меньше, чем $3,5 млрд убытка в 2022-м, — говорится в публикации.

Контракты на разработку танкера-заправщика, тренировочного самолета и БПЛА-заправщика были заключены с одним из крупнейших подрядчиков Минобороны США в лице Boeing по фиксированной цене, указано в статье.

По данным Reuters, в конце 2023 года США решили повременить с поставкой Украине снарядов GLSDB, способных поражать цели на расстоянии до 160 км. По информации агентства, компания Boeing предлагала администрации США прибрести у нее эти боеприпасы для последующей передачи Киеву еще осенью 2022 года.

Ранее Управление военного сотрудничества Пентагона сообщило, что Госдепартамент США одобрил возможную поставку Индии 31 беспилотника MQ-9B. По данным американских властей, в Нью-Дели также запросили дополнительную технику и другие услуги. Общая стоимость контракта на поставку дронов оценивается почти в $4 млрд.