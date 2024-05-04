Boeing ощутил последствия антироссийских санкий WSJ: Boeing столкнулся с проблемами при производстве из-за санкций против России

Фото: Joel Lerner/Xinhua/Global Look Press

Американская корпорация Boeing столкнулась с проблемами при производстве новых самолетов на фоне введенных антироссийских санкций, сообщило издание The Wall Street Journal. По информации журналистов, компания переживает нехватку мощностей нового поставщика.

С начала спецоперации на Украине производство перенесли, однако концерны в США и Великобритании не справляются с нагрузкой, отметил гендиректор корпорации Давид Калхоун. В частности, наблюдается дефицит теплообменников и пассажирских кресел у модели Boeing 787, добавили в СМИ.

Компания предупредила инвесторов, что в середине 2024 года производство Dreamliner просядет, обратили внимание авторы статьи. Однако к концу года вернется на уровень пяти бортов в месяц, констатировали в СМИ.

Ранее заслуженный пилот Юрий Сытник заверил, что россиянам не стоит бояться летать на самолетах американской корпорации Boeing, поскольку последние происшествия связаны с новыми моделями лайнеров. В РФ же используются самолеты, выпущенные 10-15 лет назад, когда качество еще было на должном уровне, уточнил он. По его словам, Boeing исправит недочеты, но репутации компании был нанесен сильный ущерб.

До этого инженер американской корпорации Сэм Салехпур предупреждал о наличии серьезных дефектов в самолетах 777 и 787 Dreamliner. Речь идет о крошечных зазорах в фюзеляжах, что приводит к большему износу самолета и может вызвать катастрофические последствия, объяснил специалист.