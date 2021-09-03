Boeing не возобновит поставки самолётов 787 Dreamliner до конца октября

Поставки самолётов 787 Dreamliner американский авиастроительный концерн Boeing, предположительно, не сможет возобновить до конца октября. Причиной стали переговоры с регулятором по инспекции техники. Об этом сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на осведомлённые источники.

По имеющимся данным, в настоящее время Федеральное авиационное агентство США (FAA) всё ещё не одобрило предложения авиакомпании по методике новых бортов. Ранее передача самолётов заказчикам была приостановлена в связи с тем, что концерн совместно с регулирующими органами начали более внимательно проверять производственные дефекты. В итоге Boeing не смог поставить Dreamliner на сумму $25 млрд. К концу июня заказчикам должны были уйти более сотни самолётов, стоимость каждого из них составляет порядка $250 млн.

2 августа в ходе встречи специалистов компании с представителями регулятора предлагалось осмотреть три самолёта из партии в 106 машин. Однако один из инженеров Boeing не согласился с таким подходом. По имеющимся данным, он представляет в корпорации Федеральное авиационное агентство. Представитель заявил, что документы о результатах инспекции не будут подписаны до тех пор, пока требования их экспертов по безопасности не будут удовлетворены.

В мае поставки авиалайнеров 787 Dreamliner были приостановлены в связи с появившимися дополнительными требованиями от регулирующих органов.

Ранее авиакатастрофы с двумя Boeing 737 MAX в 2019 году привели к приостановке полётов данных самолётов в США и ряде других стран. В октябре 2019 года группа международных экспертов выявила серьёзные недочёты при сертификации самолёта.