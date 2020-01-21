https://static.news.ru/photo/93430014-3c4c-11ea-b077-fa163e074e61_660.jpg Boeing 777X Фото: Wikimedia

Компания Boeing планирует осуществить первый тестовый полёт нового лайнера модели 777X до конца этой недели.

Как сообщил агентству Reuters собственный источник, полёт широкофюзеляжного самолёта может состояться 23 или 24 января, в зависимости от погодных условий, на базе Boeing под Сиэтлом (штат Вашингтон). Сама компания пока не комментирует эти сведения.

Изначально первый полёт самолёта, рассчитанного на 406 пассажиров, планировался на осень 2019 года, потом компания приняла решение перенести его на начало 2020 года в связи с проблемами в разработке двигателя.

Как писал NEWS.ru, в ноябре 2019 года во время прохождения испытаний на прочность разрушился фюзеляж нового самолёта Boeing 777Х. Испытания проходили на предприятии корпорации в Эверетте, штат Вашингтон. Нагрузка, при которой часть самолёта разрушилась, была близка к расчётной. Корпорации будут даны рекомендации по усилению разрушенной части фюзеляжа.