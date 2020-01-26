Фото: twitter.com/BoeingAirplanes

Новый самолёт компании Boeing завершил первый испытательный полёт продолжительностью около четырёх часов.

Лайнер вылетел из аэропорта американского города Эверетт, а приземлился в Сиэтле. Он следовал по специально разработанному маршруту, не мешая воздушному сообщению. В самолёте находились два пилота, передаёт ТАСС.

Первый полёт прошёл успешно, в следующий раз к пилотам присоединятся специалисты компании. В Boeing заявили, что новый лайнер является самым крупным широкофюзеляжным воздушным судном с низким уровнем потребления топлива. 

Как писал NEWS.ru ранее, самолётам 737 MAX полностью заменят программное обеспечение. Соответствующее решение принято руководством компании Boeing по итогам встречи с проверяющими чиновниками. Новый софт обеспечит совместную работу двух бортовых компьютеров лайнера.

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