https://static.news.ru/photo/7e8971e4-3fcb-11ea-b486-fa163e074e61_660.jpg Фото: twitter.com/BoeingAirplanes

Новый самолёт компании Boeing завершил первый испытательный полёт продолжительностью около четырёх часов.

Лайнер вылетел из аэропорта американского города Эверетт, а приземлился в Сиэтле. Он следовал по специально разработанному маршруту, не мешая воздушному сообщению. В самолёте находились два пилота, передаёт ТАСС.

Первый полёт прошёл успешно, в следующий раз к пилотам присоединятся специалисты компании. В Boeing заявили, что новый лайнер является самым крупным широкофюзеляжным воздушным судном с низким уровнем потребления топлива.

Как писал NEWS.ru ранее, самолётам 737 MAX полностью заменят программное обеспечение. Соответствующее решение принято руководством компании Boeing по итогам встречи с проверяющими чиновниками. Новый софт обеспечит совместную работу двух бортовых компьютеров лайнера.