Новый самолёт компании Boeing завершил первый испытательный полёт продолжительностью около четырёх часов.
Лайнер вылетел из аэропорта американского города Эверетт, а приземлился в Сиэтле. Он следовал по специально разработанному маршруту, не мешая воздушному сообщению. В самолёте находились два пилота,
Первый полёт прошёл успешно, в следующий раз к пилотам присоединятся специалисты компании. В Boeing заявили, что новый лайнер является самым крупным широкофюзеляжным воздушным судном с низким уровнем потребления топлива.
Как писал NEWS.ru ранее, самолётам 737 MAX полностью заменят программное обеспечение. Соответствующее решение принято руководством компании Boeing по итогам встречи с проверяющими чиновниками. Новый софт обеспечит совместную работу двух бортовых компьютеров лайнера.
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