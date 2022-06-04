Боец UFC призвал американцев выйти на уличные протесты Боец UFC Масвидал призвал американцев выйти на протесты против высоких цен на бензин

Фото: Jason Silva/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Хорхе Масвидал

Американский боец смешанного стиля (ММА) Хорхе Масвидал, выступающий в топовом ММА промоушене — Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) — призвал жителей Калифорнии выходить на улицы в рамках протеста против повышения цен на бензин. Он приложил фотографию с ценами на топливо к записи в соцсети.

Калифорния, я сочувствую вам, ребята. Поговаривают, что цены должны подняться еще выше. Покупка еды и просто попытка добраться до работы станут невозможными. Возможно, пришло время начать протестовать против этого, выйдя на улицы, — написал спортсмен.

Средняя цена на бензин на автозаправках в США 31 мая в очередной раз установила исторический максимум. Она достигла $4,622 за один галлон (3,785 литра), об этом свидетельствуют данные некоммерческой Американской автомобильной ассоциации, отслеживающей расценки более чем на 60 тысячах АЗС в Соединённых Штатах. Рост стоимости топлива в Соединенных Штатах продолжается с конца зимы, а в последние недели ценники регулярно бьют новые рекорды.