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В американском штате Вашингтон увеличилось число пациентов, умерших после заражения COVID-19. По словам местных властей, четверо из шести скончавшихся были пожилыми или имели хронические заболевания.

Всего в регионе зафиксировано 14 случаев инфицирования коронавирусом. Вице-президент США Майкл Пенс в ходе брифинга в Белом доме заявил, что риск заражения новым типом вируса для американцев остаётся низким, отмечает...