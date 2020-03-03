Миллиардер Майкл Блумберг, который борется за право стать кандидатом на пост президента США от Демпартии, считает непомерно раздутыми страхи американцев, связанные с эпидемией коронавируса. Экс-мэр Нью-Йорка решил на собственном примере показать, что закрываться дома не стоит.
Блумберг сообщил, что вечером 3 марта намерен посетить китайский ресторан, чтобы проявить солидарность и отужинать в нём,
Как писал NEWS.ru, в Штатах жертвами COVID-19 стали шесть человек. Вице-президент США Майкл Пенс в ходе брифинга в Белом доме заявил, что риск заражения новым типом вируса для американцев остаётся низким.
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