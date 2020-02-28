Миллиардер Майкл Блумберг, который борется за право стать кандидатом на пост президента США от Демпартии, пообщался с лидерами трансгендерного сообщества. В телефонном звонке бывший мэр Нью-Йорка принёс извинения за нелестные речи о трансгендерах.
Ранее пресса припомнила политику его слова о «парне в платье». Говоря о трансгендерах, Блумберг использовал местоимения «он, она или оно»,
Я понимаю, что мои слова причинили боль. Я хочу выразить свои искренние извинения перед членами трансгендерного сообщества, — цитирует издание заявление бизнесмена.
Кандидат в президенты Соединённых Штатов подчеркнул, что сказанные в прошлом слова не отражают его неизменную поддержку американцев-трансгендеров.
Ранее голливудский актёр и кинорежиссёр Клинт Иствуд заявил, что считает Блумберга «лучшим для США». Он отметил, что для действующего главы государства Дональда Трампа достаточно одного президентского срока, писал NEWS.ru.
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