https://static.news.ru/photo/2dbf7364-5a09-11ea-a9e2-fa163e074e61_660.jpg Майкл Блумберг Фото: Stefani Reynolds/Consolidated News Photos/Global Look Press

Миллиардер Майкл Блумберг, который борется за право стать кандидатом на пост президента США от Демпартии, пообщался с лидерами трансгендерного сообщества. В телефонном звонке бывший мэр Нью-Йорка принёс извинения за нелестные речи о трансгендерах.

Ранее пресса припомнила политику его слова о «парне в платье». Говоря о трансгендерах, Блумберг использовал местоимения «он, она или оно», отмечает The Hill.

Я понимаю, что мои слова причинили боль. Я хочу выразить свои искренние извинения перед членами трансгендерного сообщества, — цитирует издание заявление бизнесмена.

Кандидат в президенты Соединённых Штатов подчеркнул, что сказанные в прошлом слова не отражают его неизменную поддержку американцев-трансгендеров.

Ранее голливудский актёр и кинорежиссёр Клинт Иствуд заявил, что считает Блумберга «лучшим для США». Он отметил, что для действующего главы государства Дональда Трампа достаточно одного президентского срока, писал NEWS.ru.