Bloomberg: власти США раскололись из-за новых антироссийских санкций Bloomberg: администрация Белого дома раскололась из-за новых антироссийских санкций

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Власти США переживают раскол из-за отсутствия общей позиции по целесообразности введения новых санкций против России. В центре противоречий находится вопрос об экономических последствиях для мира, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Агентство отмечает, что часть американской администрации, в которую входят сотрудники аппарата Белого дома и Госдепартамента, настаивает на введении «ещё более жёстких антироссийских мер». Чиновники этой группы уверены, что экономические последствия новых санкций получится преодолеть.

Другая группа чиновников, основную часть которых составляют представители Минфина, обеспокоена рисками ограничений для мировой экономики. Их заботят возникшие проблемы с цепочками поставок, инфляция, волатильные цены на нефть и возможность продовольственного кризиса.

Эта группа выступает за другой, непроверенный подход: ограничение цен на нефть, которое позволило бы странам закупать у России энергоресурсы, при этом уменьшая доходы Москвы, — подчеркнули в агентстве.

Ранее стало известно, что президент США Джо Байден заявил: Евросоюз сейчас обсуждает возможность закупки российской нефти по цене ниже рыночной. Он отметил, что это одна из возможностей — покупать российскую нефть «по значительно более низкой цене, нежели та, которая устанавливается сейчас на рынке».