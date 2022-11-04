Bloomberg: в США подали в суд на Twitter из-за планов Маска сократить штат Bloomberg: адвокат подала в суд на Twitter из-за планов Маска сократить штат сотрудников без уведомления

Фото: www.imago-images.de/Global Look Press

Илон Маск

Американский адвокат по правам рабочих Шеннон Лисс-Риордан подала в суд на Twitter из-за планов его нового владельца Илона Маска сократить штат в два раза без предварительного уведомления сотрудников в нарушение федерального и калифорнийского законодательства, сообщает Bloomberg. По информации агентства, юрист просит суд вынести постановление, запрещающее компании устраивать массовые увольнения, не уведомив об этом работников за 60 дней, и предлагать им подписывать документы, которые могут лишить их права участвовать в судебных разбирательствах.

Мы подали этот иск сегодня вечером, чтобы убедиться, что сотрудники знают, что они не должны отказываться от своих прав и что у них есть возможность отстаивать свои права, — заявила Лисс-Риордан.

Как пишет Bloomberg, в Twitter пока не ответили на запрос о комментарии.

Ранее адвокат уже подавала похожую жалобу на компанию Маска Tesla. Тогда производитель электромобилей уволил около 10% рабочей силы. В итоге федеральный судья в Остине постановил, что работники должны предъявлять свои претензии в закрытом арбитраже, а не в открытом суде.

Ранее стало известно о намерениях Маска вдвое сократить штат Twitter. Из 7,5 тысячи работников под сокращение могут попасть порядка 3,7 тысячи. Тех, кто будет уволен, известят об этом 4 ноября. Маск сделает это лично. Оставшимся в компании сотрудникам запретят работать в удаленном режиме.

26 октября бизнесмен обновил описание своего профиля в социальной сети. Он указал, что является «главным по твитам». 28 октября Маск принял руководство Twitter.