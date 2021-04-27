Bloomberg: США планируют разработать новый истребитель — перехватчик ракет

https://static.news.ru/photo/60cfe4d8-494f-11eb-9537-fa163e074e61_660.jpg Фото: ru.wikipedia.org /David B. Gleason from Chicago, IL - The Pentagon, CC BY-SA 2.0,

На разработку, производство и обслуживание перехватчиков ракет из КНДР или Ирана Пентагон планирует выделить почти $18 млрд. Это первая крупная оборонная госзакупка администрации президента Байдена, пишет Bloomberg.

По данным агентства, в конкурсе на производство перехватчиков нового поколения намерены участвовать компании Lockheed Martin Corp. и Northrop Grumman Corp. На этапе разработки компаниям будет направлено 13,1 млрд долларов. После этапа «решающего обзора проекта» начнётся непосредственный процесс отбора, окончательный победитель определится ориентировочно к 2026 году.

Предполагается строительство 31 перехватчика, включая 10, предназначенных для испытаний.

Пентагон оценивает фазу производства перехватчиков в $2,3 млрд, дополнительные расходы составят такую же сумму. В Агентстве по противоракетной обороне заявили, что перехватчики нового поколения появятся не позднее 2028 года.

Перехватчики предназначаются для уничтожения ракет, выпущенных враждебными государствами, в частности Северной Кореей или Ираном. Перехватчики разместят на базах на Аляске. Стоимость каждого перехватчика составит, по предварительным оценкам, $498 млн.

Ранее глава американского Стратегического командования адмирал Чарльз Ричардс заявил, что Москва и Пекин значительно опережают Вашингтон в области стратегических вооружений. Таким образом, Пентагон признаёт превосходство российского ядерного арсенала.