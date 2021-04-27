Bloomberg: США планируют разработать новый истребитель — перехватчик ракет

На разработку, производство и обслуживание перехватчиков ракет из КНДР или Ирана Пентагон планирует выделить почти $18 млрд. Это первая крупная оборонная госзакупка администрации президента Байдена, пишет Bloomberg.
По данным агентства, в конкурсе на производство перехватчиков нового поколения
Предполагается строительство 31 перехватчика, включая 10, предназначенных для испытаний.
Пентагон оценивает фазу производства перехватчиков в $2,3 млрд, дополнительные расходы составят такую же сумму. В Агентстве по противоракетной обороне заявили, что перехватчики нового поколения появятся не позднее 2028 года.
Перехватчики предназначаются для уничтожения ракет, выпущенных враждебными государствами, в частности Северной Кореей или Ираном. Перехватчики разместят на базах на Аляске. Стоимость каждого перехватчика составит, по предварительным оценкам, $498 млн.
Ранее глава американского Стратегического командования адмирал Чарльз Ричардс заявил, что Москва и Пекин значительно опережают Вашингтон в области стратегических вооружений. Таким образом, Пентагон признаёт превосходство российского ядерного арсенала.