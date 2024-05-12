Bloomberg: украинский козырь стал для США опасной западней

Фото: МО США

Соединенные Штаты могли извлечь немало выгоды от конфликта на Украине, когда он только разрастался, пишет Bloomberg. По данным агентства, пока в восточноевропейской республике шли бои, американские союзники по НАТО увеличили расходы на оборону, а заодно пересмотрели позицию по закупке российских энергоносителей. В таких условиях, пишет агентство, Вашингтон не заметил, как угодил в западню.

Вначале конфликт служил нескольким целям Запада. Он стимулировал увеличение расходов на оборону в рамках Организации Североатлантического договора, которая выиграла от присоединения Финляндии и Швеции к своим рядам. Напуганные демократии в Западной части Тихого океана начали укреплять свою оборону против Китая. Конфликт сократил зависимость Европы от российских энергоносителей. Он же вбил клин между европейскими странами, потрясенными вторжением, и Китаем, который из-за своих связей с Москвой казался замешанным в этом, — сказано в публикации.

Аналитики отметили, что сейчас ситуация кардинально изменилась. То, что когда-то было полезным для США, обернулось проблемами. Так, США оказались слишком вовлечены в противостояние на Украине, пишет Bloomberg. Американцы просто не в состоянии переключить внимание на другие стратегически важные направления.

Затягивая боевые действия на Украине, автократическая Антанта удерживает США сосредоточенными на Европе — стратегический бонус для Китая, Северной Кореи и Ирана, — пишут эксперты.

В качестве примера они привели КНДР, где ракетные испытания проводятся с «рекордной скоростью». Если бы не Украина, это привлекло бы гораздо больше внимания со стороны США, уверены авторы.

Австрийская партия свободы ранее распространила по всей стране агитационные плакаты с призывом прекратить поддержку Украины. Постеры появились в рамках предвыборной кампании в Европарламент. Посольство Украины уже направило жалобу в Министерство иностранных дел Австрии.