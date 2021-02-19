Bloomberg: у богатых американцев проснулась совесть

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Состоятельные американцы, обогатившиеся на пандемии, начали тратить деньги со своих счетов, созданных под благотворительность.

В 2020 году со счетов некоммерческого подразделения инвесткомпании Fidelity Investments было выведено 9,1 млрд долларов, это на 24% больше, чем годом ранее. Сумма стала беспрецедентной.

Агентство Bloomberg сообщило , что у богатых американцев просто проснулась совесть. Оно опубликовало выдержки из отчёта фонда Fidelity Charitable.

Обычно счета в его дочерней компании открывают люди, которые хотят получить налоговые льготы. Средства, поступающие в инвестиционную компанию, принимаются к вычету по налогу на доходы физлиц. Очень часто их даже не тратят, просто оставляют лежать на счетах.

Но в прошлом году тенденция изменилась отчасти и из-за того, что инвесторы, в том числе частные, смогли заработать за счёт стремительного роста котировок на фондовом рынке. Аналитики считают, что пандемия коронавируса пробудила в состоятельных американцах тягу к социально ответственному поведению.

Как ранее писал NEWS.ru, общее состояние долларовых миллиардеров мира увеличилось с $8,9 трлн в 2017 году до $10,2 трлн. В отчёте аналитиков консалтинговой компании PwC уточняется, что показатель в $10,2 трлн достигнут в июле 2020 года и является результатом возвращения к росту после V-образной динамики. Предыдущий пик 2017 года превышен на 19,1%.