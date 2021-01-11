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Bloomberg: США вернут Кубу в список спонсоров террористов

19:01, 11 января 2021
Фото: pixabay.com

Администрация президента США Дональда Трампа планирует снова включить Кубу в список стран, поддерживающих международный терроризм.

Американские власти планируют объявить об этом в течение суток, передаёт Bloomberg со ссылкой на анонимные источники. Поводом для такого решения стало то, что на острове находятся граждане США, которые скрываются от властей, а также лица, выдачи которых добивается Колумбия.

Этот шаг должен осложнить администрации следующего американского лидера Джо Байдена работу по нормализации отношений с островным государством.

В конце декабря 2020 года газета The New York Times писала о такой возможности. Тогда журналисты отмечали, что администрации Байдена потребуется несколько месяцев для исключения Кубы из этого списка.

В настоящий момент в список государств, финансирующих терроризм, входят Северная Корея, Сирия и Иран.

США разорвали дипломатические отношения с Кубой в 1961 году в ответ на национализацию американской собственности на острове. Сразу после этого Соединённые Штаты ввели против островной страны торгово-экономическое эмбарго. В 2014 году занимавший пост президента США Барак Обама признал, что политика Вашингтона в отношении Гаваны неффективна, и объявил о начале движения к нормализации двусторонних связей и смягчении ограничительных мер. После того как американским президентом стал Дональд Трамп, Вашингтон вернулся к прежнему курсу в отношении Кубы.

1 января на Кубе началась реформа финансовой системы, писал NEWS.ru. По её итогам должен произойти выход из обращения кубинского конвертируемого песо, который является одной из двух основных государственных валют на острове.

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