Bloomberg: США стремятся повысить потолок цен на российскую нефть

Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Агентство Bloomberg сообщило, что официальные лица США могут стремиться повысить потолок цен на российскую нефть выше $60 за баррель. Это более высокий уровень, чем предполагалось ранее.

По данным агентства, в Америке опасаются, что низкая предельная цена заставит Россию сократить экспорт, а это приведет к резкому росту мировых цен. В то же время более высокая цена на российскую нефть будет противоречить официально озвученной цели лишить Москву доходов от сырья, которые помогают финансировать спецоперацию на Украине.

С другой стороны, это соответствует и другой цели — сохранению российской нефти на рынке в преддверии промежуточных выборов в США в условиях роста цен на бензин. Предложение установить предельную цену на российскую нефть в районе чуть выше $60 за баррель озвучила глава американского Минфина Джанет Йеллен. По ее мнению, так Запад «пытается сдержать» рост цен на энергоносители и продовольствие и одновременно ограничить доходы российского бюджета от экспорта топлива, чтобы «подорвать» возможности Москвы по ведению СВО.

Ранее агентство Reuters сообщило, что потолок цен на российскую нефть от стран «Большой семерки» (G7) оказался почти бесполезным. У РФ достаточно танкеров, чтобы отгружать большую часть своих углеводородов за пределы досягаемости нового ценового лимита, написало издание.