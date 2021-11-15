Bloomberg: США готовят меры на случай войны России с Украиной

Американские власти совместно с европейскими союзниками обсуждают возможные меры против России, если она предпримет военные действия против Украины. В частности, это введение санкций против Москвы и помощь Киеву в плане обеспечения безопасности, сообщает Bloomberg.

По данным издания, вопрос о проработке мер против России на случай её агрессии в отношении Украины был поднят чиновниками США в ходе контактов с европейскими коллегами на прошлой неделе. Администрация Джо Байдена разрабатывает варианты противодействия Москве, сообщили американские чиновники европейским коллегам, и хочет поделиться своими данными, чтобы сформировать «скоординированный ответ».

На что будут нацелены новые возможные санкции, не уточняется. Скорее всего, под удар может попасть российский энергетический сектор.

Ранее читатели британского издания Mirror оценили идею отправки военнослужащих на Украину в случае начала вооружённого конфликта с Россией. Пользователи отметили, что в случае начала масштабного вооружённого конфликта спастись не удастся никому, а британская армия в нынешнем её виде определённо не сумеет никому и ничем помочь.