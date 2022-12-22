Bloomberg: Суровикин готовит новое наступление на Украине

Фото: Гавриил Григоров/ТАСС

Сергей Суровикин

Москва может начать новые наступления на Украине в 2023 году, считает обозреватель Bloomberg Хэл Брэндс. По его словам, инициатива принадлежит командующему российской группировкой войск в зоне проведения спецоперации Сергею Суровикину.

Русские под командованием Сергея Суровикина готовят оборону и пополняют свои ряды новобранцами. Москва может начать новые наступления в новом году, — подчеркнул автор публикации.

Кроме того, Брэндс указал на плохую оснащенность украинских бойцов в настоящий момент. Это может оказаться особенно критично в зимний период. По мнению автора публикации, Россия не имеет ограничений в плане дальнейшего ведения кампании.

Ранее политолог Евгений Минченко заявил, что Вооруженные силы России готовят нечто масштабное в ходе выполнения специальной военной операции на Украине. Он считает, что командующий российской группировкой в зоне СВО Сергей Суровикин готовится предпринять серьезный шаг в рамках развития конфликта. По его мнению, такой вывод можно сделать исходя из внешних признаков.