Bloomberg: Сенат США отложил голосование по выделению Киеву $45 млрд

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Сенат США отложил голосование по вопросу о выделении Киеву помощи в размере $45 млрд через несколько часов после выступления украинского лидера Владимира Зеленского в Вашингтоне, сообщает Bloomberg. Это произошло из-за того, что демократы отклонили инициативу республиканца Майка Ли о поправке, требующей дополнительного финансирования для соблюдения коронавирусных ограничений при пересечении южной границы США.

Принятие закона о дополнительном финансировании перенесет важные решения о распределении государственных расходов на 2023 год. Это даст республиканцам шанс уменьшить расходы и, возможно, сократить помощь Украине, говорится в публикации.

Лидер республиканцев в сенате Митч Макконнелл, который добился увеличения расходов на оборону и финансовой поддержки Украины, выразил надежду на то, что голосование все же буде проведено. По его словам, оно может состояться в конце текущей недели.

Ранее сообщалось, что часть конгрессменов-республиканцев высказались за ужесточение надзора за выделяемой Киеву помощью. По их словам, необходимо назначить генерального инспектора, который проверит, на какие именно цели пошли полученные украинскими властями средства. На вопрос о возможном увеличении финансовой помощи Киеву один из них заявил, что «тут нет шансов».