Bloomberg: санкции США против России могут повлиять на пенсии американцев

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Один из крупнейших американских фондов PIMCO обратился к властям США с предупреждением о том, что санкции против России могут спровоцировать потери американских пенсионных фондов, пишет Bloomberg. По данным агентства, если придется списывать инвестиции, первое, что окажется под основным ударом, — это пенсии рядовых американцев.

Фонд PIMCO имеет активы в общей сложности на несколько триллионов долларов. Там подчеркнули, в чём подвох пытаться добиться дефолта РФ. Дело в том, что в таком случае Россия сможет оставить себе валютные резервы, которые при другой ситуации были бы направлены на выплаты Западу по долговым обязательствам.

В российском Минфине подчеркивали, что Москва собирается продолжить исполнять обязательства по внешнему долгу. Даже несмотря на то, что США отказались продлевать лицензию на его обслуживание. Теперь выплаты будут проходить в рублях. В ведомстве добавляли, что даже если США добьются технического дефолта для России, существенного влияния на экономическую ситуацию в стране это не окажет.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее обвинил Запад в том, что тот пытается организовать для России искусственный дефолт. По его словам, для наступления дефолтного состояния никаких оснований нет. При этом вопрос журналистов о способах рассчитаться по евробондам он переадресовал Минфину.

Минфин России до этого обещал урегулировать «дефолт» по евробондам. Отмечается, что Москва должна была погасить задолженность по облигациям 4 апреля, но произошла задержка по вине иностранных контрагентов.