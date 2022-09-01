Bloomberg: Россия закупит «дружественную» валюту на $70 млрд в 2022 году

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Россия в этом году планирует закупить $70 млрд в юанях и других «дружественных» валютах с целью замедлить рост рубля, передает Bloomberg со ссылкой на проект правительства. Согласно информации агентства, такой план был одобрен 30 августа на спецсовещании с участием высокопоставленных чиновников и сотрудников Банка России, включая его главу Эльвиру Набиуллину.

Правительство рассматривает возможность пересмотра резервов на фоне санкций. В проекте содержится призыв к продаже активов в юанях в течение трех-пяти ближайших лет. До этого потребуется потратить до 4,4 трлн рублей ($70 млрд) на покупку валют «дружественных» стран, в основном юаней, — говорится в сообщении.

Такие действия России направлены на формирование резервов в «дружественных» валютах после того, как активы страны, порядка $300 млрд, были заморожены западным странами ввиду санкций, введенных в результате начала российской спецоперации на Украине.

В материале говорится, что после совершения валютных сделок Россия подготовит стратегию по продаже своих резервов китайского юаня с целью профинансировать инвестиции в различных сферах экономики. Деньги на закупку китайской валюты будут выделены из бюджета, объем которого, по итогам текущего года, может стать рекордным ввиду скачка цен на энергоносители.

Ранее глава центра макроэкономического и регионального анализа и прогнозирования Россельхозбанка Дмитрий Тарасов заявил, что в конце июля торги китайским юанем на Московской Бирже вышли на рекордный уровень. В отдельные дни их объём превышал показатель по паре евро-рубль. Он отметил, что несмотря на сохранившееся лидерство доллара, юань стал третьей по востребованности валютой на бирже.