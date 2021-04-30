Bloomberg: при Байдене богатейшие американцы стали ещё богаче

https://static.news.ru/photo/2de17924-aade-11eb-b2a5-96000091f725_660.jpg Фото: Democratic National Convention v/GLOBAL LOOK PRESS

На 195 млрд долларов выросло состояние богатейших людей США за первые 100 дней президентства Джо Байдена. Он стал главой государства 20 января 2021 года.

Об этом сообщило агентство Bloomberg. Первым серьёзным решением администрации Байдена стало выделение 1,9 трлн долларов на стимулирование американской экономики. Конечно, в эту сумму входила и помощь бедным, но львиную долю получили именно богатые игроки фондового рынка: в итоге индексы S&P 500 и Dow Jones выросли более чем на 10%.

Рост фондового рынка спровоцировала и усилившаяся в пандемию активность многих людей в Сети. Такие технологические гиганты как Amazon и Facebook начали укрепляться, что и отразилось на бирже.

Совокупное состояние сотни богатейших людей Америки в данный момент составляет 2,9 трлн долларов. Это больше, чем совокупное состояние более 50% населения США.

Ранее известный американский инвестор, основатель хедж-фонда Bridgewater Рэй Далио заявил, что основная причина коррупции в России — неумение людей, в первую очередь предпринимателей, действовать сообща, писал NEWS.ru.