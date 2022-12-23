Bloomberg: поездка Зеленского в США говорит о неудачах Киева

Поездка президента Украины Владимира Зеленского в США сигнализирует об отсутствии успехов Киева в конфликте с Россией, заявил обозреватель Bloomberg Хэл Брендс. По его словам, в Белом доме нарастает «усталость от финансирования» Украины.

Зеленский не приехал бы в Вашингтон, если бы все было хорошо, — подчеркнул Брендс.

Автор статьи отметил, что поводом для волнений Киева должны считаться скептические настроения республиканцев, которые взяли большинство мест в палате представителей конгресса. Из-за этого, считает автор публикации, перспективы поддержки Киева со стороны Вашингтона становятся неясными.

Также Брендс указал на обеспокоенность, которую выражает ряд чиновников Пентагона. В министерстве говорят о том, что военная поддержка Украины истощает американские запасы вооружений, а они требуются, чтобы реализовать военные планы Белого дома.

По мнению автора публикации, пока непонятно, превратятся ли «овации в сторону Зеленского в открытую чековую книжку в следующем году».