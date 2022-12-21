Bloomberg: объем производства кокаина в Колумбии вырос до рекордного уровня

Фото: Boris Roessler/dpa/Global Look Press

В Колумбии объем производства кокаина вырос до рекордного уровня, вдвое превысив показатели десятилетней давности, сообщает Bloomberg. По данным Управления ООН по наркотикам и преступности, сейчас в стране производится около двух тысяч тонн запрещенного вещества в год.

По информации издания, в районе города Ла-Дорада скотоводческие ранчо и рыбные фермы по площади уступают «бескрайним полям коки».

Согласно спутниковым фотографиям, в 2021 году площадь таких полей в Колумбии выросла до рекордных 200 тысяч гектаров, в пять раз превысив показатели эпохи Эскобара.

Кокаин достигает уголков планеты, которые никогда его раньше не видели, потому что наркотика так много, — приводит издание слова писателя Тоби Мьюза, который освещает колумбийскую торговлю наркотиками.

Bloomberg пишет, что для поставок в Европу используются в основном коммерческие грузовые суда, идущие через Атлантический океан. Так, по данным ЕС, за пять лет в Евросоюзе число изъятых партий кокаина выросло в три раза.

Ранее стало известно, что бывший защитник «Спартака» и сборной Сербии Душан Петкович был задержан в Амстердаме со 115 кг кокаина. Изъятые наркотики оцениваются в €11 млн. Задержание проводилось в рамках международной операции, в котором объектом правоохранителей была организованная группа людей, занимавшаяся поставкой наркотиков из стран Южной Америки в Европу.