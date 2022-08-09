Названы последствия возможного тайваньского конфликта для США Bloomberg: США потеряют большую часть флота в случае тайваньского конфликта

Фото: China Military

Группа американских экспертов по обороне в Вашингтоне смоделировала сценарий гипотетической войны США и Китая за остров Тайвань, сообщает Bloomberg. Предполагается, что в 2026 году Китай вторгнется на остров, чтобы добиться его присоединения, а Вашингтон решит вмешаться с помощью своих вооруженных сил. Результаты моделирования оказались неожиданными для американцев: согласно прогнозу, они могут потерять большую часть флота.

Как пояснил старший советник Центра стратегических и международных исследований Марк Канчиан, при большинстве сценариев Тайвань может отразить вторжение, однако это дорого обойдется как ему, так и его союзникам. Так, в 18 из 22 раундов игры, сыгранной на данный момент, китайские ракеты потопили большую часть надводного флота США и Японии и уничтожили «сотни самолетов на земле».

Соединенные Штаты должны направить силы для атаки китайского флота, особенно десантных кораблей, прежде чем установить превосходство в воздухе или на море, — заявил Канчиан.

По его словам, особую роль в конфликте должны сыграть американские подводные лодки и бомбардировщики с ракетами большой дальности, а успех или провал наземной войны полностью зависит от тайваньских сил. Так, предполагается, что тайваньский флот и половина его военно-воздушных сил будут уничтожены в первые дни конфликта. В то же время моделирование предполагает, что китайцам удастся высадиться на острове и удержать под контролем его часть, но не весь остров целиком.

Эскалация отношений между США и Китаем возникла, когда спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси в ходе своего азиатского турне посетила Тайвань. Это был первый визит американского политика подобного уровня на остров за последние 25 лет. По мнению Пелоси, ее поездка не противоречила политике США и ее приезд стал «свидетельством приверженности США поддержке тайваньской демократии».

Вечером 2 августа Народно-освободительная армия Китая начала маневры вблизи берегов Тайваня. Власти острова направили воздушный патруль для наблюдения за ситуацией, а также развернули зенитно-ракетные комплексы. Также несколько китайских военных самолетов пролетели вблизи серединной линии Тайваньского пролива.

Министерство иностранных дел Китая объявило о контрмерах, которые будут введены в отношении США после поездки Пелоси на Тайвань. В частности, в КНР отменили телефонные разговоры между силовыми ведомствами и приостановили сотрудничество в борьбе с международной преступностью.