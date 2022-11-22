Bloomberg: Маск увольняет из Twitter сотрудников отдела продаж Bloomberg: Илон Маск начал увольнять из Twitter сотрудников отдела продаж

Фото: Patrick Pleul/dpa/Global Look Press

Илон Маск

Миллиардер Илон Маск, владеющий Twitter, стал массово увольнять из компании сотрудников отдела продаж. Новая волна увольнений началась 20 ноября. сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Агентство отмечает, что Маск прибег к такому сокращению, чтобы сбалансировать оставшийся в компании персонал.

По данным собеседника Bloomberg, сейчас в Twitter остались работать около 2750 человек, при том, что до того, как Маск купил компанию, в ней было более 7 тысяч сотрудников.

В Twitter на прошлой неделе объявили о закрытии офисов до 21 ноября, сотрудникам велели покинуть здания.

Ранее Маск заявил, что ему, вероятно, стоит готовиться к «атакам» со стороны администрации президента США Джо Байдена на фоне разблокировки аккаунта Дональда Трампа. Один из пользователей соцсети написал под публикацией предпринимателя, что ему предстоит отражать «атаки» со стороны Белого дома, «левых политиков» и конкурентов в медиа, с чем Маск согласился.