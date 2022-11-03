Bloomberg: Маск намерен уволить половину сотрудников Twitter

Фото: Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Global Look Press

Бизнесмен Илон Маск, ставший новым владельцем Twitter, намерен вдвое сократить штат компании, сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные источники. Из 7,5 тысячи работников под сокращение могут попасть порядка 3,7 тысячи.

Тех, кто будет уволен, известят об этом в пятницу, 4 ноября. Маск сделает это лично. Оставшимся в компании сотрудникам запретят работать в удаленном режиме. Впрочем, в некоторых случаях могут быть сделаны исключения. По словам собеседников агентства, сокращение штата Twitter направлено на снижение расходов компании.

В конце октября сообщалось, что Илон Маск пообещал сотрудникам Twitter не увольнять 75% персонала. О предстоящем масштабном сокращении штата компании писали американские СМИ, но руководство назвало это слухами и попросило работников не верить им.

Также стало известно, что предприниматель распустил совет директоров Twitter. При этом он заявил, что решение носит временный характер, но подробности не раскрыл.