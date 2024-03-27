Bloomberg: Макрон разгневал американских чиновников словами об Украине

Фото: Markus Schreiber/dpa/Global Look Press

Эммануэль Макрон

Слова президента Франции Эммануэля Макрона о возможности отправки военных на Украину вызвали гнев у американских чиновников, сообщило агентство Bloomberg. В США недовольны провоцированием конфликта с Россией.

Противоречивый комментарий Макрона вызвал публичную критику канцлера ФРГ Олафа Шольца и разозлил чиновников в США. Они в частном порядке заявляют, что этот шаг повышает риск разжечь конфликт с Россией, сообщил агентству знакомый с дискуссиями между союзниками высокопоставленный чиновник.

Вынудив Германию публично исключить возможность отправки военных, Макрон развеял двусмысленность относительно красных линий союзников, считает собеседник Bloomberg. В публикации говорится, что отдельные чиновники также называют комментарии французского лидера не очень разумными с точки зрения оперативной безопасности, особенно с учетом того, что персонал на Украине уже скрытно имеют несколько стран.

Знакомый с ходом дискуссий на встрече в Брюсселе чиновник отметил, что некоторые главы государств Евросоюза рассчитывают на лидерство Макрона, многие приветствуют его жесткую позицию в отношении России.

Макрон упустил возможность решительно захватить европейское лидерство в начале российского вторжения на Украину. Сейчас он делает шаги к исправлению этой ошибки, — сообщил агентству исследователь Международного института стратегических исследований в Париже Рим Момтаз.

В середине марта президент Макрон заявил, что французская армия может принять участие в наземных операциях в зоне конфликта на Украине. Он выразил уверенность в готовности страны отреагировать на возможную эскалацию со стороны России. При этом Макрон подчеркнул, что Париж не ведет войну против Москвы.