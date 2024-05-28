Bloomberg: конфликт на Украине обернулся для США «атомной» выгодой Bloomberg: конфликт на Украине толкает США к перестройке атомной энергетики

Американские компании из сектора атомной энергетики могут получить $2,7 млрд долларов из федерального бюджета, пишет Bloomberg. По данным агентства, государственные вливания связаны с запретом на ввоз российского урана, который, в свою очередь, стал следствием конфликта на Украине. Авторы статьи напомнили, что долгое время в США существовал скептицизм относительно реновации этого сегмента энергетической инфраструктуры, но сейчас ситуация может поменяться.

В течение многих лет сторонники строительства новых атомных станций предупреждали о последствиях для национальной безопасности, связанных с ослаблением некогда огромного ядерного потенциала. <…> Сейчас этот аргумент в пользу национальной безопасности вполне может быть поддержан, учитывая более широкий сдвиг в политике США от глобализации в сторону перестройки, — сказано в публикации.

Эксперты уверены, что США предпочли бы исключить Россию из цепочки атомных поставок, не рискуя масштабными отключениями электроэнергии. При этом подчеркивается влияние РФ на урановом рынке. На сырье из России приходится порядка 40% всех поставок. В 2022 году 25% американских атомных электростанций использовали именно российский уран. Более того, заметили в Bloomberg, Россия доминирует в поставках низкообогащенного урана, необходимого для передовых реакторных технологий.

Ранее американский президент Джо Байден подписал акт об ограничении поставок урана из РФ — этот документ на Западе ждали с самого начала спецоперации на Украине, но выпущен он только сейчас. Мера вступит в силу через три месяца и продлится до 31 декабря 2040 года.