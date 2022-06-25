Bloomberg: голод стал для американцев «непреходящей реальностью»

Фото: Richard B. Levine via www.imago-/www.imago-images.de/Global Look Press

В США нарастает волна голода, и это уже не временная проблема, а непреходящая реальность. Экономическая ситуация в стране продолжает ухудшаться, и из-за этого все большему числу американцев становится сложнее обеспечивать свои семьи пищей, пишет обозреватель Аманда Литтл в статье, опубликованной Bloomberg.

Из-за пандемии коронавируса многие американцы потеряли работу и вынуждены были прибегать к помощи продовольственных банков. В 2021 году в них обратились 53 млн человек, тогда как в допандемийный период эта цифра составляла 40 млн.

Сейчас пандемия идёт на убыль, но число голодающих жителей США растёт. Продукты в стране подорожали на 12% — рекорд с 1979 года. Существующие финансовая нестабильность, сбои в цепочках поставок и сокращение импорта зерна сохранятся в обозримом будущем, полагает автор. При этом отмечает, что многие консервативные законодатели продолжают считать голод проблемой сугубо индивидуальной, которую правительство не обязано решать.

Поиск немедленных и долгосрочных решений должен стать моральным императивом, который не ограничивается партийными рамками, — заключила Литтл.

Ранее президент России Владимир Путин на встрече в формате «БРИКС плюс» в режиме видеоконференции обвинил Запад в циничном отношении к продовольственным проблемам. По его словам, страны коллективного Запада дестабилизируют глобальное производство сельхозпродукции, вводят ограничения на поставки российских и белорусских удобрений, а также замедляют экспорт товаров на мировые рынки.