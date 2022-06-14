Bloomberg: два банка в США приостановили операции по госдолгу России Bloomberg: банки JPMorgan Chase и Goldman Sachs приостановили операции по госдолгу России

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Американские банки JPMorgan Chase и Goldman Sachs приостановили операции по обслуживанию долговых обязательств России. Решение принято после указаний со стороны Минфина США о приостановке операций в данной сфере, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Агентство отмечает, что в июне 2022 года эти банки, одни из крупнейших в мире, ещё проводили операции по обслуживанию госдолга России.

В соответствии с обновлённым руководством управления по контролю над иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США и сворачиванием Goldman Sachs связанной с Россией деятельности фирма более не будет проводить определённые операции по формированию активности рынка в отношении российских юридических лиц, — цитирует Bloomberg заявление одного из банков.

Ранее стало известно, что министр финансов РФ Антон Силуанов заявил: Россия будет проводить оплату государственного долга по аналогу схемы, по которой недружественные страны платят за российский газ в рублях. Он отметил, что подобный способ оплаты госдолга избавит от необходимости использования западной расчётной инфраструктуры.