Bloomberg: Байден намерен облегчить положение Ирана

https://static.news.ru/photo/7b192f8c-213d-11eb-b376-fa163e074e61_660.jpg Джо Байден Фото: Adam Schultz/Biden for President/Global Look Press

Различные варианты облегчения финансового положения Ирана без отмены экономических санкций рассматривает в настоящее время администрация президента США Джо Байдена. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

По словам собеседников агентства, Штаты намерены сделать шаг к возобновлению ядерной сделки, от которой отказался бывший президент США Дональд Трамп.

В качестве вариантов возможной помощи рассматриваются ссуды от МВФ для борьбы с коронавирусом. Также возможно некоторое смягчение санкций, препятствующих оказанию помощи Ирану в борьбе с COVID. Такое послабление объяснимо по гуманитарным соображениям.

Как сообщают источники агентства, Байден готов подписать указ, отменяющий решение Трампа о выходе из сделки. При этом об отмене санкций, ограничивающих свободную торговлю нефтью, речи не идёт.

Ранее NEWS.ru сообщал, что инспекторы МАГАТЭ нашли следы радиоактивных веществ на объектах в Иране.