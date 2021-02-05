Bloomberg: Байден намерен облегчить положение Ирана

Различные варианты облегчения финансового положения Ирана без отмены экономических санкций рассматривает в настоящее время администрация президента США Джо Байдена. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.
По словам собеседников агентства, Штаты
В качестве вариантов возможной помощи рассматриваются ссуды от МВФ для борьбы с коронавирусом. Также возможно некоторое смягчение санкций, препятствующих оказанию помощи Ирану в борьбе с COVID. Такое послабление объяснимо по гуманитарным соображениям.
Как сообщают источники агентства, Байден готов подписать указ, отменяющий решение Трампа о выходе из сделки. При этом об отмене санкций, ограничивающих свободную торговлю нефтью, речи не идёт.
Ранее NEWS.ru сообщал, что инспекторы МАГАТЭ нашли следы радиоактивных веществ на объектах в Иране.