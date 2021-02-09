Блогер в погоне за самопиаром чуть не сорвал футбольный матч

https://static.news.ru/photo/e769c7ec-6ad9-11eb-b109-96000091f725_660.jpg Виталий Здоровецкий Фото: youtube.com

Блогер российского происхождения Виталий Здоровецкий выбежал на поле во время финального матча чемпионата Национальной футбольной лиги США. Инцидент, в ходе которого мужчина едва не сорвал игру, вырезали из телеэфира, однако находившиеся на трибунах зрители опубликовали видео в соцсетях.

Эпатажный демарш произошёл во время Супербоула (так в американском футболе называют финал за звание чемпиона) между командами «Тампа-Бэй» и «Канзас-Сити». Каким-то образом миновав ограждения и службу безопасности, Здоровецкий, облачённый в розовый купальник с надписью Vitaly Uncensored («Виталий без цензуры»), пробежал по площадке в течение нескольких секунд, оторвавшись от преследовавших его охранников.

Лишь когда прибыло подкрепление и вместо двух работников поля появились десять, блогера схватили. При этом многих зрителей произошедшее искренне развеселило, пишет KP.RU. Событие произошло ещё 1 февраля, но ролики распространились по Интернету не сразу.

Это была далеко не первая подобная выходка живущего в США уроженца Мурманска на крупных спортивных соревнованиях. Например, во время финала Лиги чемпионов в 2019 году на поле прорвалась его бывшая подруга модель Кинси Волански. Она была в чёрном купальнике с такой же надписью.

Здоровецкий известен в Сети как пранкер. На его YouTube-канал подписаны более 10 млн пользователей, ещё 3 млн следят за его жизнью в Instagram. Блогер неоднократно становился героем скандалов. Его неоднократно арестовывали за срывы спортивных соревнований, а также обвиняли в сексистских и расистских высказываниях. Цель эпатажных действий — пиар аккаунтов в соцсетях. Однако некоторые поступки Здоровецкого находятся за пределами закона. Например, в прошлом году он избил незнакомую девушку ради эффектных снимков, но был выпущен под залог. Ему грозит крупный штраф или тюремный срок.

Ранее, как сообщал NEWS.ru, бездомный пёс обрёл нового хозяина после того, как прервал матч чемпионата Боливии по футболу. Он внезапно выбежал на поле, из-за чего игру пришлось остановить на три минуты.