«Близки к сделке»: Трамп коротко описал переговоры с Россией по Украине Трамп: у США были очень хорошие переговоры с Россией по украинскому конфликту

Фото: Al Drago — Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп в интервью журналу Time заявил об «очень хороших переговорах» с Россией по теме урегулирования украинского конфликта. По мнению хозяина Белого дома, стороны приближаются к сделке. Кроме того, политик утвердительно ответил на вопрос о том, пойдет ли Москва на мир с Киевом.

У нас были очень хорошие переговоры, и мы очень близки к сделке, — подчеркнул глава государства.

В то же время республиканец обвинил Украину в развязывании конфликта с Россией. По его словам, причиной противостояния стран стали разговоры Киева о вступлении в НАТО. Если бы украинские власти не поднимали этот вопрос, то, вероятно, начала спецоперации удалось бы избежать, заметил Трамп.

Ранее американский лидер заявил, что в рамках сделки по урегулированию конфликта на Украине Крым «останется в составе России». По его словам, украинский президент Владимир Зеленский это прекрасно понимает.

До этого западные СМИ сообщили, что проект США по украинскому урегулированию предусматривает возврат Киеву подконтрольной Вооруженным силам России территории в Харьковской области. Такой пункт указан в документе, который журналисты называют финальным проектом урегулирования, разработанным Вашингтоном.