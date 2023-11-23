Блинкен заявил о важности предотвращения разрастания конфликта в Газе

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Госсекретарь США Энтони Блинкен 22 ноября в телефонном разговоре с министром иностранных дел Саудовской Аравии Фейсалом бен Фарханом Аль Саудом заявил, что важно предотвратить расширение палестино-израильского конфликта, говорится в письменном заявлении главы пресс-службы Госдепа Мэттью Миллера, сообщает ТАСС. Также американский дипломат отметил важность быстро решить гуманитарные проблемы в секторе Газа.

Госсекретарь подтвердил неотложность решения гуманитарных проблем в Газе, предотвращения дальнейшего разрастания конфликта и укрепления региональной стабильности и безопасности. Он подчеркнул неизменную приверженность США созданию независимого палестинского государства, — написал Миллер.

Президент США Джо Байден также 22 ноября в телефонном разговоре с египетским коллегой Абдель Фаттахом ас-Сиси заявил, что Вашингтон не допустит принудительного переселения палестинцев из сектора Газа или с Западного берега реки Иордан. Также США не позволят устраивать осаду Газы или пересматривать ее границы, отметил американский лидер. Кроме того, Байден и ас-Сиси обсудили координацию действий, которые помогут нарастить объемы гуманитарной помощи жителям палестинского анклава.