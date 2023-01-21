Блинкен заявил о снижении напряженности в отношениях между США и КНР

Фото: Janine Schmitz/PHOTOTHEK/Global Look Press

Энтони Блинкен

США и Китаю удалось снизить градус напряженности в отношения, заявил глава Госдепартамента Энтони Блинкен во время выступления в Университете Чикаго, трансляция которого велась на сайте американского внешнеполитического ведомства. По его словам, взаимоотношения Вашингтона и Пекина сказываются на третьих странах и те заинтересованы в их налаживании.

Да, я так думаю, потому что, как я уже говорил, когда мы много встречаемся, много разговариваем, то результат оказывается именно таким, — сказал Блинкен, отвечая на вопрос, удалось ли США и КНР снизить напряженность в отношениях.

Госсекретарь добавил, что между Вашингтоном и Пекином продолжается «соревнование за то, что будет дальше». Он подчеркнул, что важно не допустить перерастания соперничества в конфликт.

Ранее сообщалось, что Блинкен собирается приехать в Пекин с официальным визитом в начале февраля. Он встретится с главой МИД КНР Цинь Ганом, а среди тем, которые они обсудят будут конфликт на Украине, ядерный арсенал Пекина, борьба с наркобизнесом и задержанные в Китае граждане США.

Востоковед и доктор исторических наук Сергей Лузянин предположил, что Блинкен в ходе своего визита попытается вбить клин между Россией и Китаем с помощью украинского вопроса. Однако, по мнению эксперта, ему это вряд дли удастся из-за твердой позиции руководства КНР.