Блинкен заявил о готовности Байдена к новой встрече с Путиным

Президент США Джо Байден готов встретиться с российским лидером Владимиром Путиным, если это поможет преодолеть кризис в отношениях двух стран, заявил американский госсекретарь Энтони Блинкен по итогам переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Он также подтвердил планы новых контактов Вашингтона с Москвой после того, как Москва ознакомится с предложениями Вашингтона по безопасности.

Мы предоставим России ответ в связи с озабоченностями, которые появляются, в том числе нашими озабоченностями, и представим некоторые идеи для рассмотрения. Затем мы планируем встретиться вновь после того, как Россия воспользуется возможностью изучить этот документ, — сказал Блинкен.

Президент России и глава Белого дома провели 7 декабря переговоры по видеосвязи, разговор продлился чуть более двух часов. В начале переговоров Путин и Байден обменялись приветствиями, при этом президент США выразил надежду на очную встречу с российским лидером в будущем и признался, что рад снова видеть политика. Дальнейшие переговоры прошли за закрытыми дверями.

Ранее Блинкен заявил, что встреча с Лавровым была «не переговорами, а откровенным обменом идеями». По его словам, США и союзники готовы работать над разрешением озабоченностей РФ в сфере безопасности. Блинкен пообещал Лаврову представить предложения по вопросам безопасности в более развёрнутом виде и в письменной форме.