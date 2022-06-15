Блинкен заявил, что вопрос о территориальных уступках должна решать Украина Блинкен: Украина должна сама решать, соглашаться ли ей на территориальные уступки

Фото: Michael A. McCoy - Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Энтони Блинкен

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон не будет навязывать Киеву свою позицию по вопросу территориальных уступок в конфликте с Россией. Выбор должны сделать украинский народ и власти страны во главе с президентом Владимиром Зеленским, отметил он в интервью телеканалу PBS.

Будущее Украины в руках украинцев. Эти решения принимать украинскому народу и демократически избранному правительству, включая президента Зеленского. Ему решать, что отвечает интересам его страны, его народа, — подчеркнул глава Госдепа.

Блинкен добавил, что США примут и поддержат украинское решение.

Ранее Блинкен заявлял, что в Вашингтоне обеспокоены положением украинских войск. Стараясь помочь им всем необходимым, в США работают «в режиме 24/7». Госсекретарь добавил, что в Вашингтоне «полны решимости» обеспечить Киев всем, что ему нужно, что позже может помочь укреплению украинских позиций «на любых переговорах, когда они случатся».