Блинкен заявил, что США передают Украине комплексы Patriot Блинкен: США передают Украине новый пакет военной помощи на $1,85 млрд с системой Patriot

Фото: Damian Burzykowski/Keystone Press Agency/Global Look Press

США приняли решение выделить Украине новый пакет военной помощи в объеме $1,85 млрд, в который впервые войдут в том числе комплексы противовоздушной обороны (ПВО) Patriot, заявил госсекретарь Энтони Блинкен, передает РИА Новости. По словам госсекретаря, новый масштабный пакет военной помощи Киеву включает расширенные возможности в сфере противовоздушной обороны и нанесения высокоточных ударов, а также критически важное снаряжение, которое Украина применяет на поле боя.

США выделяют дополнительную военную помощь на сумму 1,85 млрд долларов, что включает первую передачу системы ПВО Patriot. Таким образом, общий объем военной помощи США Украине составит беспрецедентные 21,9 миллиарда долларов с момента прихода к власти нынешней администрации, — говорится в сообщении.

Ранее врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что поставки Соединенными Штатами зенитных ракетных комплексов Patriot на Украину создадут новую фазу военного конфликта. По его словам, передача ЗРК вовлечет НАТО в военные действия на Украине, а этого допускать нельзя.

По его мнению, Альянс уже фактически участвует в военном противостоянии, отправляя на Украину наемников и солдат НАТО. Врио главы ДНР считает, что поставки новых систем вооружения сделают присутствие Альянса в конфликте еще более очевидным.