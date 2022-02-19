Блинкен заявил, что позиция РФ по безопасности противоречит принципам США

Россия в ответе на предложения США в сфере безопасности продемонстрировала нежелание менять позицию по некоторым вопросам. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. По его мнению, Москва должна продемонстрировать, что желает диалога, а не «финляндизации» соседей и «воссоздания советской империи». Свою позицию американский дипломат изложил в интервью немецкому изданию Süddeutsche Zeitung.

В российском ответе они продолжают оставаться на позиции, которая вступает в фундаментальное противоречие с нашими главными принципами, которым мы привержены, — сказал Блинкен.

По словам госсекретаря, в диалоге по безопасности есть конкретные идеи дл обсуждения, однако в случае, когда речь идёт об отказе НАТО от приёма новых членов, здесь «ответ «нет».

Что касается вопросов позиционирования систем, военных учений на взаимной основе, — есть шаги, которые мы можем предпринять, чтобы усилить коллективную безопасность. Здесь ответ «да», — сказал Блинкен.

Госсекретарь также добавил, что весь вопрос заключается в том, чего ищет Россия — разрешения в практическом ключе опасений в сфере безопасности или «воссоздания советской империи, восстановления сфер влияния, финляндизации (подчинение политики страны политике большей соседней страны при номинальном сохранении суверенитета) ».

При этом действия вокруг Украины угрожают принципам мирового устройства. Эскалация приведёт к быстрому санкционному ответу Запада в отношении РФ и поодержке вооружённых сил Украины.

В последние месяцы Украина и страны Запада выражают обеспокоенность в связи с «усилением агрессивных действий» со стороны России у границ Украины.

Ряд западных официальных лиц и СМИ назвали даты вторжения России на Украину. В частности, агентство Bloomberg сообщило, что вторжение произойдёт 15 февраля. Президент США Джо Байден «перенёс» дату и заявил, что вторжение произойдёт 16 февраля. Госсекретарь США Энтони Блинкен не стал привязывать свой прогноз к конкретным числам, просто заявив, что вторжение начнётся во время Олимпиады в Пекине или сразу после неё. Никаких подтверждений данной информации приведено не было.

В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о «российской агрессии» и о возможности помочь Киеву защититься от неё — это и смешно, и опасно.