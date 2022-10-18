Блинкен заявил, что мир не может остаться без руководства США Блинкен: миру нельзя оставаться без руководства США

Фото: S. Barros/Keystone Press Agency/Global Look Press

Энтони Блинкен

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что миру нельзя позволить остаться без руководства Вашингтона. Мир сам себя не сможет организовать, отметил он на мероприятии в Стэнфордском университете, сообщает РИА Новости.

Блинкен подчеркнул, что ценности будущего зависят от того, кто выиграет соревнование за форму следующего за холодной войной периода.

У нас простой выбор — мир сам себя не организует. Для США выбор такой: если мы не участвуем в организации, если не занимаем лидерскую роль, это означает одно из двух — ее занимает кто-то другой, возможно, Китай, не в том ключе, который полностью совпадает с нашими интересами и ценностями; или, того не лучше, — никто не занимает, тогда получится вакуум, который могут заполнить плохие вещи, прежде чем заполнят хорошие, — рассказал глава госдепа.

Ранее Энтони Блинкен заявил, что в Белом доме будут готовы к дипломатии с Россией по Украине, когда Москва проявит такой настрой. Пока в Вашингтоне его не видят, отметил он. По его словам, в настоящее время все указывает на отсутствие желания у Москвы сесть за стол переговоров.