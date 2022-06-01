Киев заверил Вашингтон в том, что американские реактивные системы залпового огня (РСЗО) не будут запущены по объектам, находящимся на территории России, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. Он отметил, что Украина и союзники по НАТО «достигли понимания» по данному вопросу, передает РИА Новости.