Блинкен посетит Израиль в ближайшие дни Госдеп анонсировал визит Блинкена в Израиль 12 октября

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Энтони Блинкен

Госсекретарь США Энтони Блинкен посетит Израиль, чтобы обсудить с местными властями обострение палестино-израильского конфликта, заявил на брифинге руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер, передает ТАСС. По его словам, глава Госдепа должен появиться на Ближнем Востоке 12 октября.

Госсекретарь Блинкен в ближайшие несколько дней отправится в Израиль, чтобы напрямую обсудить с нашими израильскими партнерами ситуацию на земле. Ожидается, что он отправится завтра и прибудет в Израиль в четверг, — отметил Миллер.

Ранее президент США Джо Байден в телевизионном обращении к американскому народу заявил, что Соединенные Штаты готовы перебросить дополнительные военные силы на Ближний Восток. Демократ также назвал действия палестинского движения ХАМАС «актом терроризма». Байден предостерег другие государства от вмешательства в палестино-израильский конфликт. Американский лидер адресовал таким странам короткое: «Не надо».

Вместе с тем Пентагон направил в Средиземное море авианосную ударную группу «Джеральд Форд». Военное ведомство США планирует разместить еще один авианосец вблизи Израиля. Подобные решения Белый дом расценивает как наращивание усилий по сдерживанию других государств от вступления в конфликт Израиля и Палестины.