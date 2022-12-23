Блинкен в разговоре с Чавушоглу заявил о важности единства НАТО Блинкен в разговоре с Чавушоглу заявил, что единство НАТО важно в ситуации вокруг Украины

Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press

Энтони Блинкен

Госсекретарь США Энтони Блинкен 22 декабря поговорил по телефону с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу. В ходе беседы чиновники отметили важность единства НАТО в контексте ситуации вокруг Украины, сообщает РИА Новости.

Госсекретарь и министр иностранных дел подчеркнули важность единства НАТО в контексте поддержки защиты Украины <...>. Госсекретарь Блинкен также выразил обеспокоенность ситуацией в Сирии, — цитирует агентство сообщение госдепа.

Блинкен также поблагодарил турецкого коллегу за усилия Анкары, которые нацелены на продолжение зерновой сделки, реализуемой при посредничестве ООН.

Ранее обозреватель The American Conservative Тед Снайдер заявил, что США вразрез с официальной риторикой о том, что Киев должен сам определять свое будущее, постепенно подталкивают президента Украины Владимира Зеленского к идее достижения компромисса на возможных переговорах с Россией. Это говорит о смене американской стратегии по Украине, отметил он.