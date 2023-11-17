Блинкену пришлось объясняться из-за слов Байдена о «диктаторе» Си Цзиньпине Блинкен ушел от ответа на вопрос о признании Си Цзиньпина диктатором

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Энтони Блинкен

Госсекретарь США Энтони Блинкен уклонился от прямого ответа на вопрос, считает ли он диктатором председателя КНР Си Цзиньпина, как его назвал американский лидер Джо Байден, сообщает телекомпания ABC. По словам дипломата, причина такого высказывания в стремлении президента Соединенных Штатов говорить откровенно.

Ведущий телеканала во время интервью с Блинкеном напомнил про его «страдальческое» выражение лица, когда Байден высказывался об итогах встречи с китайским коллегой. В ответ американский госсекретарь лишь заявил, что КНР и США имеют разные политические системы.

Ну, в действительности ни для кого не секрет, что у нас две очень разные [политические] системы. И президент Байден всегда говорит откровенно, и он говорит за всех нас, — сообщил Блинкен.

Он также выразил уверенность, что переговоры Байдена и Си Цзиньпина приведут к «подлинным и конкретным результатам», отвечающим интересам американского народа. По словам Блинкена, между Вашингтоном и Пекином существует настоящая конкуренция и необходимо гарантировать, чтобы она не привела к конфликту.

Ранее официальный представитель МИД Китая Мао Нин заявил, что слова Байдена о «диктаторе» Си Цзиньпине крайне безответственные. По его словам, Пекин решительно выступает против политических манипуляций.