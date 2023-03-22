Госсекретарь США Энтони Блинкен, комментируя ордер Международного уголовного суда на арест президента РФ Владимира Путина и возможность его реализовать, напомнил, что Соединенные Штаты не являются участником МУС. При этом он заявил, что, насколько ему известно, у российского руководства пока нет планов приезжать в страну, передает РИА Новости.
Мы не являемся участниками МУС, — сообщил Блинкен.
МУС 17 марта выдал ордер на арест Путина и детского омбудсмена РФ Марии Львовой-Беловой, обвинив их в «перемещении населения (детей) из районов Украины».
Ожидалось, что Путин примет участие в 15-м саммите БРИКС, который пройдет в ЮАР. Но официального подтверждения еще не было. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пояснил, что подготовка российской стороны к мероприятию «идет своим чередом».
Пресс-секретарь президента ЮАР Сирила Рамафосы Винсент Магвенья заявил, что государство осознает свои обязательства по признанию решений МУС и принимает во внимание ордер суда на арест Путина. При этом он отказался высказывать предположения о возможных сценариях своих действий в случае приезда российского лидера.