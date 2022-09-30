Блинкен: Украина имеет все права вернуть присоединенные к России территории

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Энтони Блинкен

Госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен заявил, что у Украины есть все законные права на возвращение территорий, которые ранее были присоединены к России. Он подчеркнул, что США перенесут попытки осуждения присоединения к РФ ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей на Генассамблею ООН в том случае, если Россия будет блокировать их на заседании Совета безопасности, передает ТАСС.

Кроме этого Блинкен подчеркнул, что вхождение регионов Украины в состав России является нарушением международного права, и США готовы предпринимать решительные меры, чтобы остановить подобные действия.

Сегодня мы приняли быстрые и жесткие меры в ответ на попытку президента Путина аннексировать регионы Украины, что является явным нарушением международного права. Мы продолжим взимать плату с любого, кто оказывает политическую или экономическую поддержку этой афере, — написал он в Twitter.

30 сентября днем Путин подписал указ о вхождении Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Херсонской и Запорожской областей в состав России. Отдельно договоры о принятии регионов в РФ подписали вместе с президентом главы субъектов — Денис Пушилин, Леонид Пасечник, Владимир Сальдо и Евгений Балицкий соответственно.

Референдумы о вхождении в состав России прошли в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях с 23 по 27 сентября. Согласно их результатам, в ДНР данное решение поддержали 99,23% избирателей, в ЛНР — 98,42%, в Запорожской области — 93,11%, в Херсонской — 87,05%.