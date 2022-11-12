Блинкен: Украина должна сама решить, когда вступать в переговоры с Россией

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Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что украинские власти должны сами решить, когда начать переговорный процесс с Россией, сообщили на сайте Госдепа Соединенных Штатов. В ходе переговоров с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой в рамках саммита АСЕАН Блинкен также заверил, что за содержание переговоров отвечает Киев.

Госсекретарь повторил, что время и содержание любых переговоров остается решением Украины, — сказано в сообщении.

Помимо этого, во время беседы стороны подтвердили важность продления стамбульских соглашений до истечения срока их действия 19 ноября. Кулеба и Блинкен подчеркнули, что зерновая сделка играет одну из ключевых ролей в поддержании глобальной продовольственной безопасности.

Ранее постпред США при НАТО Джулиана Смит заявила, что Вашингтон надеется на переговоры России и Украины, но определять их условия должен Киев. Она подчеркнула, что Белый дом хочет, чтобы Зеленский сам определил условия мирового соглашения, при которых он сядет за стол переговоров с российской стороной. Смит отметила, что при желании РФ «могла бы закончить конфликт завтра».