Блинкен: США продолжат поддерживать Украину независимо от итогов выборов Блинкен: США продолжат поддерживать Украину независимо от итогов выборов в Конгресс

Фото: Lev Radin / Keystone Press Agency / Global Look Press

Госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что США будут поддерживать Украину независимо от итогов выборов в конгресс, сообщил канадский телеканал CBC. Он добавил, что в Соединенных Штатах оказываемую поддержку Киеву поддерживают как демократы, так и республиканцы. Дипломат добавил, что это поддержка сильна.

Сейчас мы видим сильную двухпартийную поддержку Украины... Я не думаю, что это фундаментально изменится, — рассказал Блинкен.

Он подчеркнул, что лично убедился в этой поддержке в ходе своих бесед в конгрессе.

В Белом доме забеспокоились возможной потерей контроля демократов над конгрессом по итогам выборов, которые пройдут 8 ноября. Отмечается, что оптимизм в администрации Байдена уменьшился после результатов промежуточных выборов. Во многих штатах заметно лидируют кандидаты от Республиканской партии. Демократы опасаются, что многие принятые ранее меры могут быть отменены республиканским конгрессом.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в свою очередь заявил, что Киев обеспокоен намерениями республиканцев сократить свою помощь стране в случае победы на ноябрьских выборах в палату представителей США. Дипломат назвал несправедливыми заявления о том, что такое может произойти. Он выразил надежду на то, что властям в Киеве получится исправить эту ситуацию.